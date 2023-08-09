Редакция Fashion 24 сделала детальный анализ трендсеттерок и определила пять популярных вещей, которые нужно иметь в своем гардеробе каждой девушке, чтобы создать модные образы.

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Белая рубашка

Рубашка белого цвета – классический элемент гардероба, не выходящий из моды. В августе, когда уже на улице становится немного прохладно, это будет вашей волшебной палочкой в создании стильных и эффектных аутфитов.

Джинсовая юбка

Юбка из денима имеет все шансы быть столь же популярной и в следующем сезоне. Летом надевайте ее с базовыми майками, футболками и любой обувью – от сандалий до балеток или кроссовок.

Белые брюки

Летом белые брюки идеально подходят под любой наряд – от классических рубашек или блузок до футболок оверсайз или майок. Создавайте образ с белыми брюками, который вам больше всего нравится.

Жилетка

Костюмная жилетка занимает лидирующие позиции в этом сезоне. Лучше всего они смотрятся в паре с брюками в одном тоне. Таким образом вы создаете идеальный аутфит в стиле Old Money.

Голубая рубашка

Рубашка голубого цвета очень прижилась к нашим гардеробам этим летом. Они отлично дополняют майки, футболки и лонгсливы. А еще красиво смотрятся, если их одевать как самостоятельную единицу и совмещать с брюками и босоножками.