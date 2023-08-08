Топ – важная вещь в летнее время, пишет 24 Канал. Если хочется, чтобы тело дышало, а легкий загар хорошо лег на плечи – одевайте топы-бандо. Топы-бандо идеально подходят для отдыха и для городских образов.

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Топ-бандо делает образ привлекательным и придает ему особую изюминку. Эта вещь была популярна еще в 1990-х и 2000-х годах. Модели и актрисы буквально даже не сменяли его и носили с джинсами на низкой посадке, открыв живот.

В 2023 году топ-бандо снова стал популярным. Jacquemus, Skims и Prada представили этот наряд в своих коллекциях, а выгулять их успели известные знаменитости – Ким Кардашян, Кендалл Дженнер, Гейли Бибер и другие.

В этом году итальянка Кьяра Ферраньи надела топ-бандо из веганской кожи от украинского бренда Cultnaked. Этот топ также имеет в своем гардеробе Кендалл Дженнер и Меган Фокс.



Стильные образы с топом-бандо / Фото с Instagram

Эмили Синдлев носит черный топ-бандо вместе с голубыми джинсами и туфлями на каблуке. Остальные инфлюэнсерки сочетают с юбкой и брюками. Образ выглядит особенно красиво, если волосы собрать в пучок и оставить обнаженные плечи.



Стильные образы с топом-бандо / Фото с Instagram



Стильные образы с топом-бандо / Фото с Instagram



Стильные образы с топом-бандо / Фото с Instagram