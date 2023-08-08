Топ – важлива річ у літню пору, пише 24 Канал. Якщо хочеться, аби тіло дихало, а легка засмага гарно лягнула на плечі – одягайте топи-бандо. Топи-бандо ідеально пасують для відпочинку і для міських образів.

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Топ-бандо робить образ привабливим та додає йому особливої родзинки. Ця річ була популярною ще у 1990-х та 2000-х роках. Моделі та актриси буквально навіть не змінали його та носили з джинсами на низькій посадці, відкривши живіт.

У 2023 році топ-бандо знову став популярним. Jacquemus, Skims і Prada представили це вбрання у своїх колекціях, а вигуляти їх встигли відомі знаменитості – Кім Кардашян, Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер та інші.

Цього року італійка К’яра Ферраньї одягнула топ-бандо із веганської шкіри від українського бренду Cultnaked. Цей топ також має у своєму гардеробі Кендалл Дженнер та Меган Фокс.



Стильні образи з топом-бандо / Фото з Instagram

Емілі Сіндлев носить чорний топ-бандо разом з блакитними джинсами і туфлями на підборах. Інші інфлюенсерки поєднують зі спідницею та штанами. Образ виглядає по-особливому красиво, якщо волосся зібрати в пучок та залишити оголені плечі.



Стильні образи з топом-бандо / Фото з Instagram



Стильні образи з топом-бандо / Фото з Instagram



Стильні образи з топом-бандо / Фото з Instagram