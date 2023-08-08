Тема білої сорочки завжди була актуальною, адже це базова річ, яка завжди була, є і буде в моді. Втім про білу сорочку почали ще більше говорити після кутюрного шоу Valentino, яке відкрила Кайя Гербер у джинсах та білій сорочці.

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Не обов’язково бути клієнтом люксових брендів, аби відтворити простий та елегантний образ. Біла сорочка та джинси – це чудова база, яку можна урізноманітнити на будь-який смак: одягнути босоніжки на підборах, ошатні туфлі, мінімалістичні балетки чи кросівки.

Аксесуари є також чудовим полем для різноманіття – від масивних сережок як у Кайї Гербер до ніжних та витончених сережок перлин. Шию можна прикрасити масивним кольє або ж елегантним ланцюжком, а руки – габаритними перснями з годинником чи лаконічним тенісним браслетом.



Модні образи з білою сорочкою / Фото з Vogue

Тіна Кунакі показала під час Тижня моди в Парижі, що приталена сорочка гарно римується з широкими джинсами чи джинсами кльош.



Модні образи з білою сорочкою / Фото з Vogue



Модні образи з білою сорочкою / Фото з Vogue

Дуа Ліпа приміряла на собі міський образ, поєднавши білу сорочку з джинсами та чорними балетками у стилі Мері Джейн, а Софія Річі скомбінувала сорочку з джинсами, поясом та туфлями на невисоких підборах.



Модні образи з білою сорочкою / Фото з Vogue



Модні образи з білою сорочкою / Фото з Vogue

Білу сорочку та блакитні джинси обожнювала принцеса Діана. Під час візиту до Боснії в 1997 році вона поєднала джинси з сорочкою, в якій підкотила рукави та завершила образ коричневим поясом та лоферами.



Модні образи з білою сорочкою / Фото з Vogue