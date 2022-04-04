Бренд Ali Saulidi создаст тактическую обувь для украинских защитников
Источник:инстаграмм Ali Saulidi
Украинский обувной бренд Ali Saulidi намерен создать тактическую обувь для украинских защитников. Дизайнер бренда заявил, что наша армия имеет дефицит на тактическую легкую обувь.
Киевский дизайнер Али Саулиди сообщил в сети, что его бренд возобновляет работу. Али также решил присоединиться к помощи военным, как и многие другие украинские бренды.
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В своем инстаграмм-профиле дизайнер рассказал, что вместе с командой начинает делать то, что умеет лучше. Бренд Ali Saulidi направляет все ресурсы на разработку и изготовление тактической обуви для защитников Украины.
Пообщавшись с военными и волонтерами, дизайнер заявил, что у нашей армии есть дефицит легкой тактической обуви. Все изделия они передадут подразделениям ВСУ.
Нашей команде пришлось покинуть студию в центре Киева и производство, пришлось покинуть свой дом, чтобы унести семью из-под обстрела российских ракет. Сейчас, когда наши семьи находятся в безопасности, мы возвращаемся к работе,
– отметил дизайнер в инстаграмме.
Кроме этого бренд просит всех украинцев и небезразличных поддержать фонд для производства и внести свою лепту для помощи украинской армии.