Эльза Хоск с первых дней войны поддерживала украинцев. 33-летняя шведка призвала всех обратить внимание на циничное вторжение России в наше государство.

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Кроме этого модель возмутилась на россиян, которые пишут ей, что их президент не причастен к войне в Украине. Блондинка писала, что шокирована от того, сколько пропаганды она встречает на просторах интернета, и от этого ей становится страшно.

Вчера, 3 апреля, весь мир облетели ужасные кадры убитых мирных жителей Бучи. Эльза Хоск глубоко озабочена жестоким зверством, которое совершают на нашей земле вражеские кафиры.

В своем инстаграм-сторезе манекенщица опубликовала кадр ехавшего на велосипеде жителя Бучи и стал цинично застрелен российскими военными. Она написала, что нужно немедленно прекратить убийства, которые совершают кафиры.

Монстры! Остановите убийства невинных украинцев! Так много потерянных жизней, когда это кончится?

– написала Эльза Хоск.



Эльза Хоск распространила фото из освобожденной Бучи / Фото из инстаграм-сторез

Ранее шведская модель также делала обращение в своем инстаграмме, за которым следят более 7 миллионов человек. Эльза еще в первые дни войны писала, что главари Кремля не остановятся на Украине, если она не победит, поэтому мировому руководству нужно прилагать максимум усилий, чтобы прекратить войну.