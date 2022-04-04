Известный модный бренд Oscar de la Renta решил помочь Украине. Несколько дней назад они выставили на аукцион платье Сары Джессики Паркер. Вырученные деньги обещают перечислить в поддержку украинцев, пострадавших в войне.

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Главным платьем на аукционе стало изделие Сары Джессики Паркер, которое она надела на премьеру сиквела культового сериала "И просто так". В этом платье актриса появилась в декабре 2021 вместе с мужем и сыном на красной дорожке.

Стартовая цена лота составляла 5 тысяч долларов. Нынешняя владелица платья приобрела изделие на 2 500 тысяч дороже. Все вырученные средства будут переданы фонду UNICEF, открывшему специальный счет для помощи Украине.

Известно, что на изготовление платья Сары Джессики Паркер ушло более 150 часов. Она изготовлена ​​из шелкового шифона и украшена ручной вышивкой из серебристых паеток. Изделие дополнено розовой фатиновой вставкой и тюлевой накидкой.

Я была счастлива одеть это платье на важное событие, а теперь – присоединиться к этому аукциону ради детей, потерпевших военное бедствие,

– заявила Сара.