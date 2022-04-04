Ельза Госк з перших днів війни підтримувала українців. 33-річна шведка закликала усіх звернути увагу на цинічне вторгнення Росії в нашу державу.

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Окрім цього, модель обурилася на росіян, які пишуть їй, що їхній президент не причетний до війни в Україні. Білявка писала, що шокована від того, скільки пропаганди вона зустрічає на просторах інтернету, і від цього їй стає страшно.

Учора, 3 квітня, увесь світ облетіли страшні кадри вбитих мирних мешканців Бучі. Ельза Госк глибоко стурбована жорстоким звірством, яке скоюють на нашій землі ворожі окупанти.

У своєму інстаграм-сторіз манекенниця опублікувала кадр мешканця Бучі, який їхав на велосипеді, та став цинічно застрелений російськими військовими. Вона написала, що треба негайно припинити вбивства, які здійснюють окупанти.

Монстри! Зупиніть вбивства безневинних українців! Так багато втрачених життів, коли це скінчиться?

– написала Ельза Госк.



Ельза Госк поширила фото з визволеної Бучі / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше шведська модель також робила звернення у своєму інстаграмі, за яким стежить понад 7 мільйонів людей. Ельза ще в перші дні війни писала, що ватажки Кремля не зупиняться на Україні, якщо вона не переможе, тому світовому керівництву треба докладати максимум зусиль, аби припинити війну.

"У мене розривається серце від того, як світове керівництво спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Цього недостатньо, щоб зупинити війну. Що світ збирається робити??? Це страшне кіно відбувається на наших очах. Росія не зупиниться на Україні, якщо вони не переможуть... це загроза світовій демократії. Моє серце з усіма вами, Україно, жінками, дітьми, бідними сім’ями, які найбільше постраждали", – написала Ельза Госк.