Киевский дизайнер Али Саулиди сообщил в сети, что его бренд возобновляет работу. Али также решил присоединиться к помощи военным, как и многие другие украинские бренды.

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В своем инстаграмм-профиле дизайнер рассказал, что вместе с командой начинает делать то, что умеет лучше. Бренд Ali Saulidi направляет все ресурсы на разработку и изготовление тактической обуви для защитников Украины.

Пообщавшись с военными и волонтерами, дизайнер заявил, что у нашей армии есть дефицит легкой тактической обуви. Все изделия они передадут подразделениям ВСУ.

Нашей команде пришлось покинуть студию в центре Киева и производство, пришлось покинуть свой дом, чтобы унести семью из-под обстрела российских ракет. Сейчас, когда наши семьи находятся в безопасности, мы возвращаемся к работе,

– отметил дизайнер в инстаграмме.