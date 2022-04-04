Київський дизайнер Алі Сауліді повідомив у мережі, що його бренд відновлює роботу. Алі також вирішив приєднатися до допомоги військовим, як і багато інших українських брендів.

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У своєму інстаграм-профілі дизайнер розповів, що разом з командою починає робити те, що вміє якнайкраще. Бренд Ali Saulidi спрямовує всі ресурси для розробки та виготовлення тактичного взуття для захисників України.

Поспілкувавшись із військовими та волонтерами, дизайнер заявив, що у нашої армії є дефіцит легкого тактичного взуття. Усі виготовлені вироби вони передадуть підрозділам ЗСУ.

Нашій команді довелося покинути студію в центрі Києва та виробництво, довелося покинути свій будинок, щоб забрати сім'ю з-під обстрілу російських ракет. Зараз, коли наші сім'ї у безпеці, ми повертаємось до роботи,

– зазначив дизайнер в інстаграмі.

Окрім цього, бренд просить всіх українців та небайдужих підтримати фонд для виробництва та внести свою лепту для допомоги української армії.