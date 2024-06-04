Контроверсионная обувь возвращается в моду, чтобы по-новому раскрыть свой модный потенциал. Боксерские кроссовки еще не появились в магазинах, впрочем инфлюенсеры очень быстро подхватят тренд на эту обувь, поэтому осенью они будут довершать образы многих модниц.

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Боксерские кроссовки возвращаются в моду

Fashion-эксперты говорят, что боксерские кроссовки исчезли из моды так же быстро, как и появились. Однако уже в этом году они появляются с новым размахом

Среди всех кроссовок, которые вошли в моду в нулевых, высокие боксерские бутсы были самыми необычными благодаря своему особому дизайну. Два десятилетия спустя эта контроверсионная обувь возвращается, чтобы полностью раскрыть свой модный потенциал.

Giorgio Armani сделали ставку на атласные боксерские кроссовки в синих и зеленых оттенках в сочетании с брюками из той же ткани. В коллекции Gucci эти кроссовки появились в самом буквальном варианте - с черными шнурками, обернутыми вокруг ноги.



Боксерские кроссовки – хит 2024 года / Фото Vogue



Боксерские кроссовки снова в моде / Фото Vogue



Боксерские кроссовки возвращаются в моду / Фото Vogue

Архивные фотоотчеты жизни знаменитостей доказывают, что наибольшим периодом популярности для этих кроссовок стал 2003 год. Их носили Гвен Стефани, Кристина Алигера и многие другие звезды.

Сегодня же дизайнеры дали четко понять, что боксерские кроссовки снова возвращаются в моду. Эта ностальгическая обувь должна вписаться в современный образ. Носить их стоит с мини-юбкой или брюками капри, которые придадут аутфиту настроения прошлого десятилетия.