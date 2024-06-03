Кроме того, слингбэки являются удобной нарядной обувью. Благодаря невысокому подбору в них легко ходить длительное время, а открытая пятка дает ноге дышать в жаркое время. Какие же слингбэки выбрать на лето – смотрите далее.

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Слингбэки на тонком каблуке

Лодочки – это всегда нужная пара в гардеробе, поскольку они удачно сочетаются с брюками, джинсами, юбками и платьями. Выбирайте для себя на лето классические черные, кремовые или трендовые денимовые слингбэки с ремешками.



Трендовые слингбеки на лето / Фото Vogue

Слингбеки на фигурном каблуке

Эту классическую обувь дизайнеры решили немного интерпретировать и представили фигурные каблуки или танкетку, которая придала обуви игривый вид.



Актуальные слингбеки на лето / Фото Vogue

Слингбеки на kitten heels

Это именно та модель, с которой у всех больше всего ассоциируются слингбэки. Низкие аккуратные каблуки и острый носок – идеальный вариант этого вида обуви.



Трендовые слингбэки на лето / Фото Vogue

Слингбеки на толстой подошве

Такая пара обуви является довольно удобной. Чтобы получить романтический образ – сочетайте с капроновыми носками и сочетайте с платьем розового оттенка.



Модные слингбеки на лето / Фото Vogue

Цветные слингбеки

Лакированные слингбэки на низком каблуке с острым носком имеют ретро-настроение. Лучше всего их сочетать с мини-юбкой или мини-платьем.



Трендовые слингбэки на лето / Фото Vogue

Кроме слингбеков на каблуках стоит еще присмотреться к повседневной модели, которую можно носить каждый день – на плоской подошве. Выбирайте классический вытянутый силуэт черного цвета.