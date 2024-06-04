Контроверсійне взуття повертається в моду, щоб по-новому розкрити свій модний потенціал. Боксерські кросівки ще не з’явилися в магазинах, втім інфлюенсери дуже швидко підхоплять тренд на це взуття, тож восени вони довершуватимуть образи багатьох модниць.

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Боксерські кросівки повертаються в моду

Fashion-експерти кажуть, що боксерські кросівки зникли з моди так само швидко, як і з’явилися. Однак вже в цьому році вони з’являються з новим розмахом

Серед усіх кросівок, які увійшли в моду в нульових, високі боксерські бутси були найнезвичнішими завдяки своєму особливому дизайну. Два десятиліття по тому це контроверсійне взуття повертається, щоб повністю розкрити свій модний потенціал.

Giorgio Armani зробили ставку на атласні боксерські кросівки у синіх та зелених відтінках у поєднанні зі штанами з тієї ж тканини. У колекції Gucci ці кросівки зʼявилися в найбільш буквальному варіанті - з чорними шнурками, обгорнутими довкола ноги.



Боксерські кросівки – хіт 2024 року / Фото Vogue



Боксерські кросівки знову в моді / Фото Vogue



Боксерські кросівки повертаються в моду / Фото Vogue

Архівні фотозвіти життя знаменитостей доводять, що найбільшим періодом популярності для цих кросівок став 2003 рік. Їх носили Гвен Стефані, Крістіна Алігера та багато інших зірок.

Сьогодні ж дизайнери дали чітко зрозуміти, що боксерські кросівки знову повертаються в моду. Це ностальгійне взуття має вписатися в сучасний образ. Носити їх варто з мініспідницею чи штанами капрі, які додадуть аутфіту настрою минулого десятиліття.