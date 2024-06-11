Какой костюм надеть летом: стильный образ показывает Блейк Лайвли

Известная американская актриса Блейк Лайвли не часто любит появляться на светских событиях. В основном знаменитость после съемок проводит время со своей семьей, поскольку Блейк является мамой трех дочерей. Однако недавно блондинка таки показалась на людях.

Блейк Лайвли посетила светский ужин от Модного дома Chanel. Мероприятие от французского бренда состоялось в Нью-Йорке. Событие состоялось в рамках кинофестиваля "Трайбек".

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Похоже, актриса уже вернулась из рабочей командировки в Рим, куда вместе со съемочной группой ездили снимать сцены для второй части фильма "Простая услуга".

Стильный образ Блейк Лайвли

Звезда сериала "Сплетница" и фильма "Возраст Адалин" надела на событие костюм от бренда Chanel. Блейк примерила жакет и широкие брюки синего цвета с массивными розовыми цветами и голубыми и розовыми монограммами бренда.

Актриса дополнила образ обувью на каблуках и черной сумкой с вышивкой. Знаменитость дополнила образ массивными серьгами на ушах, а волосы уложила в легкие волны.



Стильный образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Добавим, что после 30 лет работы в модном доме Chanel ушла Виржини Виар. Последние 5 лет она занимала должность креативного директора. 62-летняя дизайнер была правой рукой Карла Лагерфельда и помогала воплощать в реальность его творческие замыслы, а после его смерти умело продолжала хранить наследие основательницы бренда Коко Шанель.