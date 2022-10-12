Главная покупка осени – классическое бежевое пальто, которое никогда не выйдет из моды

Классическое бежевое пальто – универсальная вещь, которая будет согревать вас не только в осенний сезон, но и многие годы. Кроме черных пуховиков и пальто советуем вам сделать ставку на пальто оттенка camel, которое никогда не выйдет из моды.

Мода на классическое бежевое пальто не выходит никогда. Каждый год бренды предлагают новые фасоны этого базового элемента гардероба на осень, поэтому создают не только привычные для нас фасоны, но и мужские силуэты, максипальты и укороченные варианты.

Читайте также Топ-3 украшения, которые сделают ваш образ совершенным и стильным

Если вы хотите выгодно инвестировать деньги в верхнюю одежду на осень, то выбирайте бежевые пальто, которые не только не сошли с модных радаров, но и останутся в моде еще на годы.

Пальто – отличный вариант не только на холодную осень, но и на теплую весну. Если осенью вы можете совместить его с жокейскими сапогами или ботфортами на каблуке, то весной пальто идеально сочетается с кроссовками, лоферами или мюлями.

Чтобы выбрать стильный вариант, присмотритесь к фасонам из новых коллекций, которые представили именитые бренды. Michael Kors представили элегантное пальто-кейп, Boss – непринужденное пальто на каждый день, а Max Mara – пушистое и теплое пальто из овчины.

Варианты классического бежевого пальто, которое одели бы знаменитости, можно увидеть в Loro Piana, Tod's и The Row.

Если у вас еще нет классического пальто в гардеробе, то у вас есть прекрасная возможность вдохновиться стильными изделиями от брендов, которые презентовали свои изделия для осеннего сезона.



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue