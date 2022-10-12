Мода на класичне бежеве пальто не виходить ніколи. Кожного року бренди пропонують нові фасоні цього базового елементу гардероба на осінь, тож створюють не лише звичні для нас фасони, але й чоловічі силуети, максіпальта та вкорочені варіанти.

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Якщо ви хочете вигідно інвестувати гроші у верхній одяг на осінь, то обирайте бежеві пальта, які не лише не зійшли з модних радарів, але й залишаться в моді ще на роки.

Пальто – це чудовий варіант не лише на холодну осінь, але й на теплу весну. Якщо восени ви можете поєднати його з жокейськими чоботами чи ботфортами на підборах, то навесні пальто ідеально поєднається з кросівками, лоферами чи мюлями.

Щоб обрати для себе стильний варіант, придивіться до фасонів з нових колекцій, які представили імениті бренди. Michael Kors представили елегантне пальто-кейп, Boss – невимушене пальто на щодень, а Max Mara - пухнасте і тепле пальто з овчини.

Варіанти класичного бежевого пальта, яке б одягли знаменитості, можна побачити в Loro Piana, Tod's і The Row.

Якщо у вас ще немає класичного пальто в гардеробі, то маєте чудову можливість надихнутися стильними виробами від брендів, які презентували свої вироби для осіннього сезону.



Актуальні пальта на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні пальта на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні пальта на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні пальта на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні пальта на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні пальта на осінь 2022 / Фото з Vogue