Мода на классическое бежевое пальто не выходит никогда. Каждый год бренды предлагают новые фасоны этого базового элемента гардероба на осень, поэтому создают не только привычные для нас фасоны, но и мужские силуэты, максипальты и укороченные варианты.

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Если вы хотите выгодно инвестировать деньги в верхнюю одежду на осень, то выбирайте бежевые пальто, которые не только не сошли с модных радаров, но и останутся в моде еще на годы.

Пальто – отличный вариант не только на холодную осень, но и на теплую весну. Если осенью вы можете совместить его с жокейскими сапогами или ботфортами на каблуке, то весной пальто идеально сочетается с кроссовками, лоферами или мюлями.

Чтобы выбрать стильный вариант, присмотритесь к фасонам из новых коллекций, которые представили именитые бренды. Michael Kors представили элегантное пальто-кейп, Boss – непринужденное пальто на каждый день, а Max Mara – пушистое и теплое пальто из овчины.

Варианты классического бежевого пальто, которое одели бы знаменитости, можно увидеть в Loro Piana, Tod's и The Row.

Если у вас еще нет классического пальто в гардеробе, то у вас есть прекрасная возможность вдохновиться стильными изделиями от брендов, которые презентовали свои изделия для осеннего сезона.



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные пальто на осень 2022 / Фото с Vogue