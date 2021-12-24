В гардеробе Дженнифер Лопес есть немало вещей от ведущих дизайнеров. Звезда любит одеваться в премиальные марки и попадать в объективы фотографов и на полосы именитых глянцев. Во время одного из недавних выходов исполнительницы сеть захватило появление звезды в стильном зимнем образе.

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Город ангелов в канун Рождества засыпает не снегом, а дождем. Чтобы хоть немного приблизить ощущение праздника, Дженнифер примерила нежный аутфит из теплых элементов гардероба.

Образ Дженнифер Лопес

Знаменитость надела серые спортивные штаны и молочные кроссовки на массивной подошве. Сверху голливудская звезда примерила белоснежную куртку с капюшоном. Актриса расчесала волосы в модную прическу с крабиком и довершила аутфит миниатюрной сумкой из крокодиловой кожи Hermes Himalaya.

Такой аксессуар считается одним из самых дорогих, так как для изготовления этой модели использовали кожу крокодила-альбиноса. Многие звезды сейчас придерживаются гуманности и надевают наряды из искусственной кожи, впрочем, среди аксессуаров звезд довольно часто еще встречаются кожаные изделия.

Дополнили образ знаменитости белый зонт с золотой ручкой и светло-розовая защитная маска.



Эффектный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма