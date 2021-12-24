У гардеробі Дженніфер Лопес є чимало речей від провідних дизайнерів. Зірка любить одягатися у преміальні марки та потрапляти в об’єктиви фотографів та на шпальти іменитих глянців. Під час одного з недавніх виходів виконавиці, мережу захопила поява зірки в стильному зимовому образі.

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Місто ангелів напередодні Різдва засипає не снігом, а дощем. Щоб хоч трохи приблизити відчуття свята, Дженніфер приміряла ніжний аутфіт із теплих елементів гардероба.

Образ Дженніфер Лопес

Знаменитість одягнула сірі спортивні штани та молочні кросівки на масивній підошві. Зверху голлівудська зірка приміряла білосніжну куртку з капюшоном. Актриса зачесала волосся в модну зачіску з крабиком та довершила аутфіт мініатюрною сумкою з крокодилячої шкіри Hermes Himalaya.

Такий аксесуар вважається одним з найдорожчих, оскільки для виготовлення цієї моделі використовували шкіру крокодила-альбіноса. Чимало зірок зараз дотримуються гуманності та одягають вбрання зі штучної шкіри, втім серед аксесуарів зірок досить часто ще зустрічаються шкіряні вироби.

Доповнили образ знаменитості біла парасоля із золотою ручкою та світло-рожева захисна маска.



Ефектний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму