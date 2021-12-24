Мода циклична и часто меняется, однако есть вещи, которые остаются востребованными независимо от тенденций. Хейли Бибер отправилась на прогулку в аутфите, у которого нет срока годности.
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Образ Хейли Бибер
Стритстайл-фотографы заметили звезду в Калифорнии. Блондинка надела белый укороченный топ, совместив образ с базовым элементом гардероба на все сезоны – голубыми джинсами.
Денимовые брюки правильной посадки – идеальная вещь, которая дополнит любой образ. Хейли показала на себе классический крой – свободный и прямой силуэт, который всегда будет актуальным.
Верх манекенщица дополнила кожаным черным бомбером, а для удобства надела классические лоферы. Стильный look трендсеттер довершила темно-синей бейсболкой Balenciaga, черными солнцезащитными очками и маской.
Для кэжуального образа Хейли подобрала минималистичные перстни, а губы нарисовала персиковой помадой.
Базовый образ Хейли Бибер / Фото из Getty Images
Базовый образ Хейли Бибер / Фото из Getty Images