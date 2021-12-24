Летом трендсеттеры демонстрировали классическую комбинацию, подходившую на все случаи жизни. Сочетание базового топа с белой рубашкой оверсайз стало настоящим хитом в теплое время года.

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В минусовую температуру футболка на короткий рукав с короткой рубашкой – не слишком удачное решение, впрочем, вполне подойдет, если вам уже немного надоели зимние свитера.

За инстаграм-знаменитостью следит в инстаграме 206 миллионов поклонников со всего мира, поэтому 26-летняя манекенщица является вдохновением для огромного количества девушек.

Осенью Кендалл Дженнер стала креативным директором онлайн-ритейлера FWRD, поэтому на новых снимках показала вещи, представленные на сайте.

Модель выбрала для неформального выхода черные широкие джинсы, базовую майку оттенка экрю и белую рубашку оверсайз, которую оставила в расстегнутом виде.

Образ звезда завершила черными ботинками от Bottega Veneta и кожаной сумкой-шопером молочного цвета The Row. Кендалл распустила волосы и завершила образ узкими очками.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма