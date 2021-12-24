Влітку трендсеттери демонстрували класичну комбінацію, яка підходила на всі випадки життя. Поєднання базового топу з білою сорочкою оверсайз стало справжнім хітом в теплу пору року.

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У мінусову температуру футболка на короткий рукав з короткою сорочкою – не надто вдале рішення, втім цілком підійде, якщо вам вже трохи набридли зимові светри.

За інстаграм-знаменитістю слідкує в інстаграмі 206 мільйонів прихильників зі всього світу, тож 26-річна манекенниця є натхненням для величезної кількості дівчат.

Восени Кендалл Дженнер стала креативною директоркою онлайн-ритейлера FWRD, тож на нових знімках показала речі, які представлені на сайті.

Модель обрала для неформального виходу чорні широкі джинси, базову майку відтінку екрю та білу сорочку оверсайз, яку залишила в розстебнутому вигляді.

Образ зірка довершила чорними черевиками від Bottega Veneta та шкіряною сумкою-шопером молочного кольору від The Row. Кендалл розпустила волосся та довершила образ вузькими сонцезахисними окулярами.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму