Звезда подиумов прогулялась по Нью-Йорку в довольно интересном наряде. Одна из самых популярных моделей современности вышла в свет в фиолетовой футболке и легких белых брюках. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и белая кожаная сумка, которую она надела на плечо.

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Все чаще среди инстаграмм-модниц можно заметить любовь к высоким носкам белого цвета. Ведущая it-girl также прибегает к новомодному трюку и дополнила свой городской look длинными носками.

Известно, что свои streetstyle-образы Белла Хадид создает самостоятельно, без помощи стилистов, поэтому они всегда у нее получаются интересными и необычными.

Особой изюминкой ее образа стали кроссовки, представленные в коллаборации Adidas x Kerwin Frost. Сине-белые кроссовки украшены декоративными зубами и накладным носом. Также кроссовки совершены накладными глазами с ресницами. На украинском сайте Werare обуви со скидкой можно заказать почти за 5 тысяч гривен.



Кроссовки, которые одела Белла Хадид



Белла Хадид в смешных кроссовках / Фото с Instagram



Белла Хадид в смешных кроссовках / Фото с Instagram