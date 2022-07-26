Зірка подіумів прогулялася Нью-Йорком у досить цікавому вбранні. Одна з найпопулярніших моделей сучасності вийшла у світ у фіолетовій футболці, та легких білих штанах. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри та біла шкіряна сумка, яку вона одягнула на плече.

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Дедалі частіше серед інстаграм-модниць можна помітити любов до високих шкарпеток білого кольору. Провідна it-girl також вдається до новомодного трюку, тож доповнила свій міський look довгими шкарпетками.

Відомо, що свої streetstyle-образи Белла Хадід створює самостійно, без допомоги стилістів, тож вони завжди у неї виходять цікавими та незвичайними.

Особливою родзинкою її образу стали кросівки представлені у колаборації Adidas x Kerwin Frost. Синьо-білі кросівки оздоблені декоративними зубами та накладним носом. Також кросівки довершені накладними очима з віями. На українському сайті Werare взутті зі знижкою можна замовити за майже 5 тисяч гривень.



Кросівки, які одягнула Белла Хадід



Белла Хадід у смішних кросівках / Фото з Instagram



Белла Хадід у смішних кросівках / Фото з Instagram