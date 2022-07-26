Благодаря роману с Канье Вестом актриса Джулия Фокс стала одной из самых ярких современных звезд. Американка из статуса "бывшая Канье Веста" сумела быстро переключиться и уже покорила модный подиум, снялась в объективе легендарного фотографа Юргена Таллера и впервые снялась для глянца Vogue.

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Кроме того, 32-летняя актриса Джулия Фокс постоянно поражает своими этажными выходами. Сначала она удивляла всех своим футуристическим макияжем с акцентом на черных веках, а уже впоследствии принялась примерять на себе кожаные вещи, обнажая тело.

Джулия Фокс быстро поняла, какими шагами она может влюбить в себя весь мир, или хотя бы привлечь к себе внимание, до сих пор продолжает эпатировать.

Недавно королева эпатажа вышла в свет в латексном боде черного цвета и сапогах на каблуке. Главной изюминкой ее образа стал длинный кожаный плащ, который Джулия на себе подожгла.

На последнем этаже небоскреба Джулия Фокс появилась в плаще от 21-летнего дизайнера-пиротехника Сэма Майсера. По его словам, шлейф плаща обтянут стальной ватой. Она горит при низкой температуре, что позволяет тесно контактировать с телом и не обжигать его.

Эффектная актриса поделилась со своими поклонниками в инстаграмме поразительными деталями. Она написала, что на этом руфтопе был зачат ее сын, родившийся от пилота частной авиации Петра Артемьева.

Эпатажные выходы Джулии Фокс



Джулия Фокс в эпатажном образе / Фото из Pinterest



Джулия Фокс в эпатажном образе / Фото из Pinterest



Джулия Фокс в эпатажном образе / Фото из Pinterest