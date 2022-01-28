Год назад Джиджи Хадид впервые вышла на подиум после родов на показ Versace. Она также дефилировала в блестящих образах на Неделе моды осенью, а теперь вместе с сестрой снялась в яркой фотосессии.

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Самые популярные модели современности примеряли на себе модные новинки бренда – латексные мини-платья в голубом и красном цвете, босоножки на массивной платформе и блестящие платья. Белла также позировала в кожаном жакете и юбке, а Джиджи надела облегающее платье длины миди.

Съемка новой весенне-летней коллекции была посвящена семье, поэтому Донателла пригласила Джиджи и Беллу – дочерей известной модели Йоланды Хадид.

Семья всегда была неотъемлемой частью моей жизни, поэтому в фокусе кампании – сильные и любящие сестры,

– отметила Донателла Версаче.

Фотографы кампейна Мерт Алас и Маркус Пигготт вдохновлялись знаменитыми снимками Ричарда Аведона, сделанными в 90-х. Девушки эффектно позировали на камеру, обнимались и улыбались.

На новых фотографиях Джиджи Хадид впервые предстала со своим оригинальным цветом волос. Год назад блондинка дебютировала на показе Versacе осень – зима 2021 года с рыжими волосами.



Фотосессия Джиджи и Беллы Хадид для Versace / Фото из инстаграма



Фотосессия Джиджи и Беллы Хадид для Versace / Фото из инстаграма



Фотосессия Джиджи и Беллы Хадид для Versace / Фото из инстаграма



Фотосессия Джиджи и Беллы Хадид для Versace / Фото из инстаграма



Фотосессия Джиджи и Беллы Хадид для Versace / Фото из инстаграма

На одной из фотографий с девушками позировала Донателла Версаче, назвавшая эту съемку просто фантастической. В своем инстаграме она показала закулисье фотосессии, что не менее интересно.



Фотосессия Джиджи и Беллы Хадид для Versace / Фото из инстаграма

Закулисье съемки нового кампейна Versace

Закулисье съемки нового кампейна Versace