Рік тому Джіджі Хадід вперше вийшла на подіум після пологів на показ Versace. Вона також дефілювала в блискучих образах на Тижні моди восени, а тепер разом з сестрою знялася у яскравій фотосесії.

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Найпопулярніші моделі сучасності приміряли на собі модні новинки бренду – латексні мінісукні в блакитному та червоному кольорі, босоніжки на масивній платформі та блискучі сукні. Белла також позувала у шкіряному жакеті та спідниці, а Джіджі одягнула обтисле плаття міді.

Зйомка нової весняно-літньої колекції була присвячена сім’ї, тому Донателла запросила Джіджі та Беллу – доньок відомої моделі Йоланди Хадід.

Сім'я завжди була невід'ємною частиною мого життя, тому у фокусі кампанії – сильні та люблячі сестри,

– зазначила Донателла Версаче.

Фотографи кампейна, Мерт Алас та Маркус Пігготт, надихалися знаменитими знімками Річарда Аведона, зробленими у 90-х. Дівчата ефектно позували на камеру, обіймалися та посміхалися.

На нових світлинах Джіджі Хадід вперше постала зі своїм оригінальним кольором волосся. Рік тому блондинка дебютувала на показі Versacе осінь – зима 2021 з рудим волоссям.



Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму



Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму



Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму



Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму



Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму

На одній зі світлин з дівчатами позувала Донателла Версаче, яка назвала цю зйомку просто фантастичною. У своєму інстаграмі вона показала закусілля фотосесії, яке не менш цікаве.



Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму

Закулісся зйомки нового кампейну Versace

Закулісся зйомки нового кампейну Versace