Розовый и с пайетками: Бейонсе зажгла сцену в Атланте в фуражке украинского дизайнера

15 августа 2023, 14:52
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Бейонсе

Певица Бейонсе продолжает выступать с концертами. На днях она зажгла сцену в Атланте, а невероятный образ дополнила розовой фуражкой от бренда Руслана Багинского.

Американская певица Бейонсе продолжает выступать с первым сольным туром за долгое время – Renaissance. Недавно она сыграла концерт в Атланте.

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Бейонсе выбрала шляпу от Багинского

Во время концерта знаменитость сменяет несколько образов и удивляет зрителей эффектными аутфитами. Для исполнения лирической, но энергичной песни Energy Бейонсе предстала в ярко-розовом костюме.

Образ Бейонсе состоял из топа и шорт, украшенных камнями и перьями на рукавах. Ее наряды дополняла фуражка от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Это розовая фуражка baker boy cap, расшитая пайетками.

Look Бейонсе завершали пышные локоны, массивные серьги и макияж в изумрудных оттенках.


Бейонсе / Фото из инстаграма Бейонсе

Бейонсе в фуражке украинского дизайнера: видео

Бейонсе не впервые выбирает украинское

  • Свой первый концерт в рамках Renaissance World Tour Бейонсе открыла в серебристом аутфите. К этому образу певица подобрала широкий серебристая шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy.
  • На первое за 4 года выступление в Дубае Бейонсе выбрала наряды украинского бренда FROLOV. Это было кутюрное розовое миниплатье Firework с дизайном в виде кристаллов.
Автор: Марія Касій