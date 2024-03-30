Бейонсе снялась для глянца в ковбойских шляпах: непревзойденные образы

Певица Бейонсе предстала на обложке глянца W Magazine в образах настоящего американского ковбоя. Она примерила безупречные аутфиты, которые ей изрядно подходят.

Новая фотосессия посвящена выпуску ее нового кантри-альбома Cowboy Carter. Обложку для издания снимал фотограф из Техаса.

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Стилисты подобрали для певицы снаряжение для родео. Все ее образы дополняла ковбойская шляпа и платиновые длинные волосы.

Известная исполнительница позировала на одном из кадров в эффектной молочной шубе, в шифоновом платье с рюшами, кожаной куртке и кожаных сапогах ботфортах.



Ковбойская съемка Бейонсе / Фото W Magazine



Роскошная съемка Бейонсе / Фото W Magazine

Бейонсе также примерила образ в черном боди с кружевным платьем и многими поясами на талии. Кроме эффектных аксессуаров, ее образ дополняла черная шляпа и корона.



Эффектная съемка Бейонсе / Фото W Magazine

Американская певица, которая предстала в ковбойских образах, предстала перед камерой фотографа в молочном трикотажном костюме от Proenza Schouler. Он состоял из длинной юбки макси, накидки или перчаток. Ее аутфит дополнял молочные шляпы.



Стильная съемка Бейонсе / Фото W Magazine

На одной из фотографий Бейонсе позировала на ранчо в белой майке и эффектных коричневых брюках, разрез которых демонстрировал коричневое белье. В тон к брюкам певица надела замшевые ботинки-казаки, золотые украшения от Tiffany & Co, шляпу темно-шоколадного оттенка. Эффектный аутфит дополнил платок на лице, который защищает ковбоев от ветра и песка.



Роскошная съемка Бейонсе / Фото W Magazine

Последняя съемка Бейонсе

В конце февраля Бейонсе появилась на обложке глянца ESSENCE. Она выпустила собственную линию ухода за волосами Cécred, поэтому все ее образы имели особый акцент на волосах. Для съемки в глянце исполнительница пригласила даже своих дочерей и мать Тину Ноулз.