Нова фотосесія присвячена випуску її нового кантрі-альбому "Cowboy Carter". Обкладинку для видання знімав фотограф з Техасу.

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Стилісти підібрали для співачки спорядження для родео. Всі її образи доповнював ковбойський капелюх та платинове довге волосся.

Відома виконавиця позувала на одному з кадрів в ефектній молочній шубі, в шифоновій сукні з рюшами, шкіряній куртці та шкіряних чоботах ботфортах.



Ковбойська зйомка Бейонсе / Фото W Magazine



Розкішна зйомка Бейонсе / Фото W Magazine

Бейонсе також приміряла образ в чорному боді з мереживною сукнею та багатьма поясами на талії. Окрім ефектних аксесуарів, її образ доповнював чорний капелюх та корона.



Ефектна зйомка Бейонсе / Фото W Magazine

Американська співачка, яка постала в ковбойських образах, постала перед камерою фотографа у молочному трикотажному костюмі від Proenza Schouler. Він складався з довгої спідниці максі, накидки чи рукавиць. Її аутфіт доповнював молочні капелюхи.



Стильна зйомка Бейонсе / Фото W Magazine

На одній зі світлин Бейонсе позувала на ранчо у білій майці та ефектних коричневих штанах, розріз яких демонстрував коричневу білизну. В тон до штанів співачка одягнула замшеві черевики-козаки, золоті прикраси від Tiffany & Co, капелюх темно-шоколадного відтінку. Ефектний аутфіт доповнила хустка на обличчі, яка захищає ковбоїв від вітру й піску.



Розкішна зйомка Бейонсе / Фото W Magazine

Остання зйомка Бейонсе

Наприкінці лютого Бейонсе постала на обкладинці глянцю ESSENCE. Вона випустила власну лінію догляду за волоссям Cécred, тож всі її образи мали особливий акцент на волоссі. Для зйомки в глянці виконавиця запросила навіть своїх доньок та матір Тіну Ноулз.