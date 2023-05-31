Всем нам хочется летом выглядеть стильно и модно, а заодно продемонстрировать собственное чувство стиля, пишет 24 Канал. Если зимой мы выбираем базовый свитер и джинсы, то летом хочется раскрыться по полной и показать интересные аутфиты, в которых мы будем чувствовать себя не только уверенно, но и комфортно.

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Не обязательно забивать летом свой гардероб трендовыми вещами. Во-первых, трендовый наряд достаточно дорог, поскольку держит высокую цену из-за спроса, а во-вторых, он имеет все шансы быстро исчезнуть из поля зрения и угаснуть уже через несколько месяцев.

Чтобы ваши аутфиты оставались актуальными вне зависимости от трендов, советуем вам добавить в свой гардероб этим летом 5 важных вещей, которые найдут свое место еще неоднократно.

Льняный костюм с жилеткой

Костюмная жилетка этого сезона на пике популярности. Можно заверить, что эта вещь действительно считается трендовой, но бояться, что эта вещь входит в список макротрендов не стоит, поскольку сейчас заметно выражается эстетика Old Money, которая имеет все шансы с нами остаться еще на несколько сезонов.

Выбирайте к жилетке брюки того же цвета, чтобы создать костюм, или же приобретите для себя костюм-тройку. Такое изделие можно легко распарить, оставив жакет для осенних дней, а жилетку с брюками палаццо использовать для летних аутфитов.



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Базовая белая майка

В моде могут быть топы, кроп-топы или блузы, но белая майка всегда будет оставаться актуальной. Ее вы сможете совместить с джинсами и кроссовками, а также со штанами-палаццо и туфлями на каблуке.



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Белая рубашка оверсайз

Мода на белую рубашку не исчезнет никогда, поскольку эта вещь входит в базовый гардероб независимо от сезона. Впрочем, если осенью мы выбираем приталенную рубашку, то летом следует сделать ставку на модель размера оверсаз.



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Повязка на голову

Нулевые активно завоевали fashion-пространство, поэтому на модной арене стали появляться не только наряды, сумки и обувь, которые были популярны в 2000-х, но и аксессуары. Этим летом обратите внимание на повязки, которые довольно хорошо вписывающиеся в летние образы.



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Молочные шорты

В моде могут быть джинсовые шорты, велосипедки, спортивные модели или бермуды, впрочем, в своем гардеробе всегда нужно выделять место для костюмных шорт в молочном оттенке. С ними можно создать базовый аутфит с футболкой и мюлями или составить романтический образ с блузой и босоножками.



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest



Базовые вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest