Всім нам хочеться влітку виглядати стильно та модно, а заодно продемонструвати власне відчуття стилю, пише 24 Канал. Якщо взимку ми обираємо базовий светр і джинси, то влітку хочеться розкритися наповну та показати цікаві аутфіти, в яких ми будемо почувати себе не лише впевнено, але й комфортно.

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Не обов’язково забивати влітку свій гардероб трендовими речами. По-перше, трендове вбрання досить дороге, оскільки тримає високу ціну через попит, а по-друге, воно має всі шанси швидко зникнути з поля зору та згаснути вже за кілька місяців.

Щоб ваші аутфіти залишалися актуальними незалежно від трендів, радимо вам додати до свого гардеробу цього літа 5 важливих речей, які знайдуть своє місце ще неодноразово.

Лляний костюм з жилеткою

Костюмна жилетка цього сезону на піку популярності. Можна запевнити, що ця річ дійсно вважається трендовою, але боятися, що ця річ входить у список макротрендів не варто, оскільки зараз дуже помітно виражається естетика Old Money, яка має всі шанси з нами залишитися ще на кілька сезонів.

Обирайте до жилетки штани того ж кольору, щоб створити костюм, або ж придбайте для себе костюм-трійку. Такий виріб можна легко розпарувати, залишивши жакет для осінніх днів, а жилетку зі штанами палаццо використовувати для літніх аутфітів.



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Базова біла майка

У моді можуть бути топи, кроп-топи чи блузи, але біла класична майка завжди залишатиметься актуальною. Її ви зможете поєднати з джинсами та кросівками, а також зі штанами-палаццо і туфлями на підборах.



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Біла сорочка оверсайз

Мода на білу сорочку не зникне ніколи, оскільки ця річ входить до базового гардероба незалежно від сезону. Втім, якщо восени ми обираємо приталену сорочку, то влітку варто зробити ставку на модель розміру оверсаз.



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Пов’язка на голову

Нульові активно завоювали fashion-простір, тож на модній арені почало з’являтися не лише вбрання, сумки та взуття, які були популярні в 2000-х, але й аксесуари. Цього літа зверніть увагу на пов’язки, які досить гарно вписуються у літні образи.



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Молочні шорти

У моді можуть бути джинсові шорти, велосипедки, спортивні моделі чи бермуди, втім у своєму гардеробі завжди треба виділяти місце для костюмних шортів у молочному відтінку. З ними ви можете створити базовий аутфіт з футболкою та мюлями чи скласти романтичний образ з блузою та босоніжками.



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest



Базові речі на літо 2023 / Фото з Pinterest