Новые кроссовки уже активно начали добавлять в свои виш-листы ведущие инфлюэнсеры, пишет 24 канал. Известные мировые блоггеры являются определенными проводниками модных трендов, поэтому то, что появляется только в поле зрения, сразу становится горячим трендом.

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Любовь инфлюэнсеров к обуви Adidas Samba – просто безумная. Неудивительно, что модницы не расфокусируются на другие бренды и фасоны обуви, а лелеют свою любовь именно к этой знаменитой марке.

Классические кроссовки в бежевом, черном и белом цветах с черными и белыми полосками соответственно добавили в свой гардероб все мировые фешионисты. Впоследствии появились кроссовки Adidas Samba, созданные в коллаборации Sporty&Rich с зелеными полосками, а сейчас популярность набирает голубая обувь.

В инстаграмме уже заметен спрос на такие кроссовки, ведь летом все обожают яркие цвета, а такие кроссовки хорошо оттеняют классические или нейтральные цвета. Также с ними можно создавать красивые образы в стиле колорблокинга.

Новая версия кроссовок представлена в двух вариантах – белая обувь с голубыми полосками и полностью голубые модели с тремя белыми полосками. Такие кроссовки можно легко сочетать со спортивным и кэжуальным нарядом.

Носите новую версию кроссовок Adidas Samba в коллаборации со Sporty&Rich вместе с голубыми джинсами, рубашками, белоснежными платьями, монохромным денимовым аутфитом.



Модные кроссовки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на лето 2023 / Фото из Pinterest