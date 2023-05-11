Обувь Adidas Samba буквально заполонила все модное пространство, пишет 24 Канал. Она мгновенно ворвалось в модные тренды в начале года и продолжает завоевывать любовь всех модниц.

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Впрочем, спрос на эти кроссовки настолько велик, что в европейских магазинах их трудно найти. Волна популярности так стремительно выросла на кроссовки от Adidas, что в официальных магазинах их трудно достать, а сайты пестрят словами "sold out".

Стилисты советуют обращать внимание на кроссовки Adidas Gazelle, которые приобрести гораздо легче, а зрительно они похожи на Adidas Samba. И спешим вам сообщить, что в моду врывается еще одна обувь от немецкого бренда. В коллаборации с брендом Sporty&Rich бренд Adidas создал обувь бело-кремового цвета с тремя зелеными полосками, которые являются их узнаваемым товарным знаком.

По факту – эта обувь довольно похожа на Adidas Samba, однако имеет другой цвет и лого. Выглядят эти кроссовки не менее интересно, да и совмещать их можно с любыми спортивными или кэжуальными образами. Цена на такую обувь несколько кусается. Приобрести их можно на сайте примерно за 13 тысяч гривен.



Кроссовки от Adidas i Sporty&Rich / Фото с Instagram



Кроссовки от Adidas i Sporty&Rich / Фото с Instagram



Кроссовки от Adidas i Sporty&Rich / Фото с Instagram



Кроссовки от Adidas i Sporty&Rich / Фото с Instagram



Кроссовки от Adidas i Sporty&Rich / Фото с Instagram



Кроссовки от Adidas i Sporty&Rich / Фото с Instagram