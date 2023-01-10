Шпилька-бант сейчас популярна благодаря инфлюэнсерам, которые начали активно ею дополнять свои образы. Этот аксессуар делает праздничным любой образ. И хоть праздники уже прошли, такой бант однозначно украсит любой ваш аутфит.

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Банты из 90-х снова вернулись в моду. Довершайте свои стильные дубленки и шубы эффектными аксессуарами в пастельных и классических цветах. Бантик можете прикреплять на распущенные волосы, или прикрепить на хвост. В любом варианте он будет смотреться мило и эстетично.

Такой женский аксессуар хорошо дополнит ваш образ. Поэтому не забывайте дополнять бантом трикотажные костюмы, которые сейчас в тренде или милые кардиганы на пуговицах.

Тренд на такой бант недавно показала актриса Кейт Бекинсейл, сыгравшая в мини-бильярд со своей кошкой. Она собрала волосы в высокий хвост и дополнила их объемным черным бантом.

Как носят бант этой зимой инстаграм-модницы – смотрите в предложенной подборке.



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest



Бант на волосы – трендовый аксессуар зимы / Фото из Pinterest