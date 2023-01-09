Серебристые и металлические оттенки произвели настоящий фурор во время Недель моды. Сейчас такие сумки дополняют образы ведущих it-girls.

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Американская модель Кендалл Дженнер выбирает сумку BeatriceHobo от Khaite, певица Дженнифер Лопес довершает свой белоснежный брючный костюм сумкой от JimmyChoo.



Кендалл Дженнер с сумкой цвета металлик / Фото из Vogue



Дженнифер Лопес с сумкой цвета металлик / Фото из Vogue

Аксессуар MiniKelly от Hermès является фаворитом Ким Кардашьян. Крошечной сумкой она довершила свой роскошный total look в металлическом цвете.

Культовую сумку от PacoRabanne 1969 года носит дизайнер Амина Муадди в паре с маленьким черным платьем, а французская модница Камиль Шарьер выбирает модель от Courrèges.

Стоит отметить, что серебристый цвет – тренд сезона. Металлик не сходит с модных подиумов уже несколько сезонов. В тренде не только одежда и обувь, но стильные сумки. Дизайнеры советуют выбирать минималистичные сумки, которые удачно довершат изящные образы или же делать ставку на объемную сумку-шопер.

Металлик принадлежит к одному из главных трендов 2023 года. Тренд на серебристые вещи только набирает обороты, так что вещи в металлическом цвете будут с нами на протяжении всего года.