Сріблясті та металеві відтінки справили справжній фурор під час Тижнів моди. Зараз такі сумки доповнюють образи провідних it-girls.

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Американська модель Кендалл Дженнер обирає сумку BeatriceHobo від Khaite, співачка Дженніфер Лопес довершує свій білосніжний штанний костюм сумкою від JimmyChoo.



Кендалл Дженнер з сумкою кольору металік / Фото з Vogue



Дженніфер Лопес з сумкою кольору металік / Фото з Vogue

Аксесуар MiniKelly від Hermès є фаворитом Кім Кардашʼян. Крихітною сумкою вона довершила свій розкішний total look в металічному кольорі.

Культову сумоку від PacoRabanne 1969 року носить дизайнерка Аміна Муадді в парі з маленькою чорною сукнею, а французька модниця Каміль Шар’єр обирає модель від Courrèges.

Варто зазначити, що сріблястий колір є трендом сезону. Металік не сходить з модних подіумів вже кілька сезонів. В тренді не лише одяг і взуття, але й стильні сумки. Дизайнери радять обирати мінімалістичні сумки, які вдало довершать витончені образи або ж робити ставку на об’ємну сумку-шопер.

Металік належить до одного з головних трендів 2023 року. Тренд на сріблясті речі лише набирає обертів, тож речі в металічному кольорі будуть з нами впродовж всього року.