Шпилька-бант зараз популярна завдяки інфлюенсерам, які почали активно нею доповнювати свої образи. Цей аксесуар робить святковим будь-який образ. І хоч свята вже пройшли, такий бант однозначно прикрасить будь-який ваш аутфіт.

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Банти з 90-х знову повернулися в моду. Довершуйте свої стильні дублянки та шуби ефектними аксесуарами в пастельних та класичних кольорах. Бантик можете прикріплювати на розпущене волосся, або ж прикріпити на хвіст. В будь-якому варіанті він виглядатиме мило та естетично.

Такий жіночий аксесуар гарно доповнить та освіжить ваш образ. Тому не забувайте доповнювати бантом трикотажні костюми, які зараз в тренді чи милі кардигани на ґудзиках.

Тренд на такий бант нещодавно показала акторка Кейт Бекінсейл, яка зіграла у міні більярд зі своєю кішкою. Вона зібрала своє волосся у високий хвіст та доповнила його об’ємним чорним бантом.

Як носять бант цієї зими інстаграм-модниці – дивіться у запропонованій добірці.



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest



Бант на волосся – трендовий аксесуар зими / Фото з Pinterest