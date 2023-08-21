В нулевых звезды нам показывали, что балетки можно сочетать с чем-либо – с джинсами, брюками, юбками и леггинсами. Выбирайте этой осенью балетки с бантиками. Они классические, минималистические и красиво выглядят на ноге.

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Лучше всего балетки умеют носить француженки и британки, так что можете вдохновляться их аутфитами. Возвращение балеток в моду точно не мгновенное, так что они будут в тренде еще однозначно несколько сезонов.

Тренч + футболка + мини-юбка

Это замечательный межсезонный наряд. Его можно начинать носить уже с конца лета и до осени.

Джинсы + белая рубашка + трикотаж в полоску

Это довольно классический, французский наряд, который выглядит просто, минималистично и красиво.

Трикотажный джемпер + белые джинсы

Такой аутфит будет невероятно подходить под солнечную осеннюю погоду, а если вам будет холодно – наденьте тренч.

Джемпер + штаны палаццо

Широкие брюки отлично смотрятся в паре с балетками. Но такое правило будет работать только в том случае, если у штанов будет правильная длина.

Твидовый жакет + свободная футболка + джинсы

Раньше все знаменитости носили скинные джинсы с балетками, однако эти джинсы уже давно антитрендовые, поэтому выбирайте свободные джинсы и сочетайте с базовой футболкой и твидовым жакетом.