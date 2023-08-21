У нульових зірки нам показували, що балетки можна поєднувати з будь-чим – з джинсами, штанами, спідницями та легінсами. Обирайте цієї осені балетки з бантиками. Вони класичні, мінімалістичні та доволі гарно виглядають на нозі.
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Найкраще балетки вміють носити француженки та британки, тож можете надихатися їхніми аутфітами. Повернення балеток у моду точно не миттєве, тож вони будуть у тренді ще однозначно кілька сезонів.
Тренч + футболка + мініспідниця
Це чудове міжсезонне вбрання. Його можна починати носити вже з кінця літа і до осені.
Джинси + біла сорочка + трикотаж у смужку
Це досить класичне, французьке вбрання, яке виглядає просто, мінімалістично та красиво.
Трикотажний джемпер + білі джинси
Такий аутфіт неймовірно личитиме під сонячну осінню погоду, а якщо вам буде холодно – одягніть тренч.
Джемпер + штани палаццо
Широкі штани чудово виглядають в парі з балетками. Але таке правило буде працювати лише у тому випадку, якщо у штанів буде правильна довжина.
Твідовий жакет + вільна футболка + джинси
Раніше всі знаменитості носили джинси скінні з балетками, однак ці джинси вже давно антитрендові, тому обирайте вільні джинси та поєднуйте з базовою футболкою та твідовим жакетом.