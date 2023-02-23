Многие дизайнеры презентуя свои коллекции, представили обувь, которая очень напоминает пуанты балерин. Балетки с лентами и квадратным носком возглавляют первенство в трендах среди обуви на весенне-летний сезон.

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Модные инфлюэнсеры уже облюбовали себе этот тренд и добавили балетки к своему гардеробу. Больше всего fashion-блоггеры выбирают балетки от бренда Miu Miu.

И хотя такая обувь не очень практична, впрочем выглядит очень нежно и красиво. Добавить еще большую нежность этому тренду можно благодаря браслету на ноге. Очевидно, украшения на ноге имеют все шансы обрести популярность летом, впрочем уже весной вы можете украшать ногу браслетом из жемчужин, как это сделала модная инфлюэнсерша.

Шведская модель Эльза Госк примерила платье в белье с черными балетками и добавила к образу белые носки. Такие балетки можно носить с гетрами или с лентами.



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые балетки на весну 2023 / Фото из Pinterest