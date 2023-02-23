Чимало дизайнерів презентуючи свої колекції, представили взуття, яке дуже нагадує пуанти балерин. Балетки зі стрічками та квадратним носком очолюють першість в трендах серед взуття на весняно-літній сезон.

Читайте також Найгучніший тренд 2023 року – взуття з деніму: як воно виглядає

Модні інфлюенсери вже облюбували собі цей тренд, тож додали балетки до свого гардероба. Найбільше fashion-блогери обирають балетки від бренду Miu Miu.

І хоч таке взуття не дуже практичне, втім виглядає дуже ніжно та красиво. Додати ще більшої ніжності цьому тренду можна завдяки браслету на нозі. Вочевидь, прикраси на нозі мають всі шанси здобути популярність влітку, втім вже навесні ви можете прикрашати ногу браслетом з перлин, як це зробила модна інфлюенсерка.

Шведська модель Ельза Госк приміряла сукню в білизняному стилі з чорними балетками та додала до образу білі шкарпетки. Такі балетки можна носити з гетрами або ж зі стрічками.



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові балетки на весну 2023 / Фото з Pinterest