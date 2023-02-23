Сапоги, туфли и босоножки по дениму этого сезона оказались в центре внимания. Они выполнены в разных оттенках денима – от отбеленного голубого до классического темно-синего джинсы.

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Однозначно деним считается одним из самых модных материалов в 2023 году. Дизайнеры советовали создавать монохромные образы из денима, примеряя рубашку или куртку с джинсами, но теперь в игру вошли обувь и сумки.

Стилизация денимовой рубашки с джинсами и добавление обуви одного тона зрительно увеличит ваш рост. Бренды уже предложили все возможные обувь из денима: сапоги, туфли, мюли или босоножки. Вероятно, уже в скором времени они появятся в магазинах масс-маркета.

Как выглядит стильная обувь из денима и с чем ее сочетать – смотрите в подборке.



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Обувь из денима – тренд весенне-летнего сезона / Фото с Vogue