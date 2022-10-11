Балаклава – актуальный головной убор на зиму: примеры модных аутфитов

С приходом холодных дней мы обращаем внимание не только на теплую верхнюю одежду, но и на головные уборы, защищающие нас от ветра и минусовой температуры. Этой зимой в моду снова врываются балаклавы, имеющие уже все шансы прочно закрепиться на модном Олимпе.

Сначала балаклава казалась всем чудаковатым аксессуаром, пишет 24 канал. Дополнять ею свои образы могли только храбрецы, которые не боятся экспериментов.

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Этой зимой аксессуар имеет все шансы закрепиться в топах головных уборов на зиму. В прошлом году звезды стритстайла часто показывали на себе образы с балаклавами, так что большинство девушек уже визуально знают с чем можно сочетать этот элемент гардероба.

Модницы любили создавать с балаклавами эксцентричные образы, объединяя яркий головной убор с цветными шубами. Но зимой 2022/23 года универсальной станет балаклава черного цвета.

Ее можно совмещать с шубой, дубленкой и пуховиком. Этот головной убор абсолютно не подойдет для праздничного события, поскольку моментально испортит прическу, а вот для ежедневных прогулок – идеальный вариант, особенно в минусовую температуру, поскольку хорошо защитит голову и убережет волосы.

Если вы любите создавать образы, привлекающие внимание окружающих, то добавьте к балаклаве еще очки. Этот аксессуар придаст аутфиту дополнительную стильность, а также защитит глаза от сильного ветра. Часто очки зимой выглядят бессмысленно в образе, однако, на самом деле, у них есть немало важных преимуществ, чем модной капризы.



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest