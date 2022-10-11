Сначала балаклава казалась всем чудаковатым аксессуаром, пишет 24 канал. Дополнять ею свои образы могли только храбрецы, которые не боятся экспериментов.

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Этой зимой аксессуар имеет все шансы закрепиться в топах головных уборов на зиму. В прошлом году звезды стритстайла часто показывали на себе образы с балаклавами, так что большинство девушек уже визуально знают с чем можно сочетать этот элемент гардероба.

Модницы любили создавать с балаклавами эксцентричные образы, объединяя яркий головной убор с цветными шубами. Но зимой 2022/23 года универсальной станет балаклава черного цвета.

Ее можно совмещать с шубой, дубленкой и пуховиком. Этот головной убор абсолютно не подойдет для праздничного события, поскольку моментально испортит прическу, а вот для ежедневных прогулок – идеальный вариант, особенно в минусовую температуру, поскольку хорошо защитит голову и убережет волосы.

Если вы любите создавать образы, привлекающие внимание окружающих, то добавьте к балаклаве еще очки. Этот аксессуар придаст аутфиту дополнительную стильность, а также защитит глаза от сильного ветра. Часто очки зимой выглядят бессмысленно в образе, однако, на самом деле, у них есть немало важных преимуществ, чем модной капризы.



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Актуальный головной убор на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest