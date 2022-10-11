Спочатку балаклава здавалася нам всім дивакуватим аксесуаром, пише 24 канал. Доповнювати нею свої образи могли лише сміливці, які не бояться експериментів.

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Цієї зими аксесуар має всі шанси закріпитися в топах головних уборів на зиму. Минулого року зірки стрітстайлу часто показували на собі образи з балаклавами, тож більшість дівчат вже візуально знають з чим можна поєднувати цей елемент гардероба.

Модниці любили створювати з балаклавами ексцентричні образи, поєднуючи яскравий головний убір з кольоровими шубами. Та взимку 2022/23 року найуніверсальнішою стане балаклава чорного кольору.

Її можна поєднувати з шубою, дублянкою та пуховиком. Цей головний убір абсолютно не підійде для святкової події, оскільки вмить зіпсує зачіску, а от для щоденних прогулянок – ідеальний варіант, особливо, в мінусову температуру, оскільки добре захистить голову та вбереже волосся.

Якщо ви любите створювати образи, які привертають увагу оточуючих, то додайте до балаклави ще окуляри. Цей аксесуар додасть аутфіту додаткової стильності, а також захистять очі від сильного вітру. Часто окуляри взимку виглядають безглуздо в образі, однак, насправді, є у них є чимало важливих переваг, аніж модної примхи.



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest