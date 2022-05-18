Благотворительный аукцион был создан при поддержке офиса первой леди Украины Елены Зеленской.

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Свои вещи на аукцион выставило немало украинских дизайнеров, среди которых бренды LITKOVSKAYA, BOBKOVA, GUNIA Project, COAT, VOROZHBYT&ZEMSKOVA и многие другие.

Среди лотов развевался самый главный наряд – белоснежный образ Елены Зеленской, который создала дизайнер Лилия Литковская. Изделие завершали роскошные светло-золотистые колосья пшеницы – символ благополучия, семьи, домашнего тепла, заботы и любви.

Чтобы открыть столь большой и важный праздник страны, мы разработали для первой леди белое платье – как чистый лист. Образ состоял из классической юбки-карандаша и блузки из дикого шелка, созданного в лучших традициях украинской вышиванки, которую мы интерпретировали по-настоящему.

– отметила основательница бренда LITKOVSKAYA.

В своем инстаграмме Лилия Литковская добавила, что с теплом в душе вспоминает время мира и мечтает создать новые образы для первой леди на День Победы.

Собранные средства от платья и других вещей будут направлены на приобретение оборудования для Харьковской областной больницы.



Образ Елены Зеленской на День Независимости / Фото с инстаграмма



Образ Елены Зеленской на День Независимости / Фото с инстаграмма

Последние выходы Елены Зеленской

В траурных одеждах президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 17 мая пришли на церемонию прощания с Леонидом Кравчуком.

В черном кардигане Елена Зеленская пообщалась с коллегами из Польши, Литвы и Франции. Встреча прошла в онлайн-формате. Зеленская поблагодарила женщин за теплый прием украинских граждан, вынужденно выехавших из страны во время войны.

Впервые на публике первая леди Украины появилась еще 8 мая, в День матери. В Ужгороде она встретилась с первой леди США Джилл Байден и ранеными украинскими защитниками, которые лечатся в Ужгороде.

Еще раньше Елена Зеленская пообщалась с коллегами: Дианой Науседене, первой леди Литвы, и Брижит Макрон, первой леди Франции. Она вышла на онлайн-связь в синем жакете.