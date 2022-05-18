Благодійний аукціон був створений за підтримки офісу першої леді України Олени Зеленської.

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Свої речі на аукціон виставило чимало українських дизайнерів, серед яких бренди LITKOVSKAYA, BOBKOVA, GUNIA Project, the COAT, VOROZHBYT&ZEMSKOVA та багато інших.

Серед лотів майоріло найголовніше вбрання – білосніжний образ Олени Зеленської, який створила дизайнерка Лілія Літковська. Виріб довершували розкішні світло-золотисті колоски пшениці – символ благополуччя, сім'ї, домашнього тепла, турботи і любові.

Щоб відкрити таке велике і важливе свято країни, ми розробили для першої леді білу сукню – як чистий аркуш. Образ складався з класичної спідниці-олівця та блузки з дикого шовку, створеного в кращих традиціях української вишиванки, яку ми інтерпретували по-сучасному,

– зазначила засновниця бренду LITKOVSKAYA.

У своєму інстаграмі Лілія Літковська додала, що з теплом у душі згадує час миру, і мріє створити нові образи для першої леді на День Перемоги.

Зібрані кошти від сукні та інших речей направлять для придбання обладнання для Харківської обласної лікарні.



Образ Олени Зеленської на День Незалежності / Фото з інстаграму



Образ Олени Зеленської на День Незалежності / Фото з інстаграму

Останні виходи Олени Зеленської

У траурному вбранні президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 17 травня прийшли на церемонію прощання з Леонідом Кравчуком.

У чорному кардигані Олена Зеленська поспілкувалася з колегами з Польщі, Литви та Франції. Зустріч відбулася в онлайн-форматі. Зеленська подякувала жінкам за теплий прийом українських громадян, які вимушено виїхали з країни під час війни.

Вперше на публіці перша леді України з’явилася ще 8 травня, на День матері. В Ужгороді вона зустрілася з першою леді США Джилл Байден та пораненими українськими захисниками, які лікуються в Ужгороді.

Ще раніше Олена Зеленська поспілкувалась з колегами: Діаною Наусєдєнє, першою леді Литви, та Бріжит Макрон, першою леді Франції. Вона вийшла на онлайн-зв’язок у синьому жакеті.