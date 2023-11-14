24 Канал подготовил подборку главных антитрендов обуви в 2023 году. Чтобы не испортить свои образы в 2024 году устаревшими вещами, советуем посмотреть, что же вышло из моды в этом году.

Кстати говоря Главные тренды зимы: что будет модным в новом сезоне

Антитренды обуви 2023

Кроссовки на платформе

Раньше кроссовки на платформе выбирали, чтобы ножки казались более длинными и стройными. Модницы считали, что такая обувь успешно дополняет их образ. Однако эта модель уже устарела. Кроме того, она еще и очень неудобная. Сейчас стоит подбирать обувь, которая будет не только комфортной для вас, но и достаточно минималистичной.

Кроссовки на платформе / Фото Pinterest

Босоножки на плоской платформе

Такие босоножки понемногу уходят в прошлое. Сейчас в тренде модели с мощными платформами. С ними гораздо легче составить образ и сделать его стильным. Уже не первый год модницы выбирают объемные ботинки, придающие дерзости.

Босоножки на плоской платформе / Фото Canva

Сапоги с круглым носком

Такие сапоги следует заменить на более трендовые. Существует множество моделей с квадратным или острым носочком, которые лучше подойдут к вашему образу. Поэтому, чтобы не выглядеть странно и необычно в новом сезоне, рекомендуем выбросить эту модель обуви из шкафа.

Сапоги с круглым носком / Фото ebay.com

Ботинки с массивной подошвой

Еще совсем недавно ботинки на "тракторной" подошве были на пике популярности. Их носили практически все. Однако сейчас эту модель стоит заменить ботинками-челси или классическими батальонами на небольшом стойком каблуке.

Ботинки с массивной подошвой / Фото Pinterest