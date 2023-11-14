Модные тренды этой зимой легко можно внедрить в свой ежедневный или даже рабочий гардероб, а также использовать для торжеств, всегда создавая изысканные образы. Так что вдохновляйтесь и создавайте себе настроение на стильную зиму уже сейчас!
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Главные тренды зимы
Деним – визитка 2023 года
Зимой его также предлагают использовать для создания стильных образов. Бренды продолжают поддерживать total denim look, часто состоящий всего из двух элементов, например, куртки и джинсов или рубашки и юбки. Здесь есть совет: выбирая денимовые изделия, обращайте внимание на швы, выполненные в стиле нулевых.
Total denim look / NET-A-PORTER
Все оттенки бежевого
Тренды 2023 продолжают поражать, и среди них встречаем много любимых нами базовых элементов. В зимний период смело выбирайте бежевые элементы, ставшие любимцами дизайнеров. По их словам, самым стильным образом сезона станет бежевый многослойный total look.
Бежевый многослойный total / Cosmopolitan France
Клетчатый принт
Один из самых популярных принтов, дизайнеры считают, что гранж – это всегда в моде. Так что без колебаний использовали клетчатый принт в своих образах.
Клетчатый принт / Saint Laurent
Офисный стиль
Конечно, офисный стиль – это теперь не только об наряде на работу. Этот стиль стал главной звездой по всем направлениям. Брючные костюмы, жакеты, рубашки, галстуки – все признаки и выражения этого стиля были представлены в полном объеме. Бренды представили новые способы стилизации типовых элементов делового гардероба, которые могут испытать даже те, кто обязан придерживаться строгого дресс-кода.
Офисный стиль / Vogue Magazine
Черное платье
Классика всех времен – черное платье, которое должно быть в гардеробе каждой девушки, особенно этой зимой. В модном сезоне зима 2023/2024 акцентируется на том, что черное платье является выбором для любого события, будь то повседневное или торжественное.
Черное платье / Vogue Magazine
Среди трендов зимы, на которые также следует обратить внимание:
- Сочетание черного с белым;
- Стиль 50-х, прошлого века;
- Принт в горошек;
- Сапоги до колена;
- Микро шорты.